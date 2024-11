Prefeito de Dourados sanciona Lei que visa combater maus-tratos a animais

O prefeito Alan Guedes (PP) sancionou a Lei nº 5.293/2024 que visa proibir cães e gatos de serem presos em correntes, cordas ou qualquer tipo de material que possa gerar lesões e estresse no animal.

A proposta de Lei foi feita pelo vereador Maurício Lemes (PSB), aprovada pela Câmara Municipal e publicada no Diário Oficial de hoje (21), em Dourados.

Conforme o site Dourados News, para estabelecimentos comerciais, as multas variam de R$ 500 a R$ 3 mil enquanto pessoas físicas podem ser multadas de R$ 500 a R$ 2 mil em casos de reincidência, o infrator poderá perder a tutela do animal.

O valor das multas será corrigido anualmente pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) como está descrito na legislação, e os recursos arrecadados com as multas serão destinados ao orçamento municipal.

Haverá exceções para o uso da prática somente quando o animal estiver em passeio com o dono ou para permanecer preso temporariamente devido a práticas como limpeza de calçadas e/ou visitas.

Denunciais de maus-tratos deverão ser feitas para a Guarda Municipal e o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), pois esses órgãos que serão responsáveis por fiscalizar e aplicar multas.

