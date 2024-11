Rapaz é socorrido após ser esfaqueado duas vezes em Ladário

Em Ladário, um rapaz, de 21 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na noite de ontem (21), depois de ser esfaqueado duas vezes na Rua 17 de Março no bairro CEAC.

Segundo informações, o rapaz foi encontrado caído no chão, consciente, mas desorientado e com perfurações fundas no braço esquerdo e outra na altura da coxa esquerda.

O rapaz foi levada ao pronto socorro de Corumbá.

Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dele e nem o que teria acontecido.

