Polícia recupera cabeças de gado furtadas de fazenda avaliadas em R$ 400 mil

A Polícia Civil por meio da Deleagro (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Abigeato) recuperou, em Rio Verde de Mato Grosso, distante 203 quilômetros de Campo Grande, 126 cabeças de gado que haviam sido furtadas de uma fazenda e recebido remarcação.

Conforme informações, policiais da delegacia receberam informações, no dia 13 de novembro, que um lote com 19 vacas e oito bezerros proveniente de furto estariam sendo comercializados em um leilão na Capital.

Os agentes foram até o local e encontraram o animais com marcas antigas e novas do proprietário. O lote foi apreendido e devolvido à vítima. As investigações sobre o crime continuaram e foi descoberto que o gado havia recebido nova marcação em Rio Verde.

No local, foi constatado que mais 92 cabeças de gado foram remarcadas de forma irregular, bem como outros sete animais sem qualquer identificação. O funcionário que estava na propriedade contou que realizou o serviço, pois havia perdido alguns bovinos e não queria apresentar inconsistência na contabilidade para o patrão.

Os animais foram devolvidos às vítimas. Ao todo, o gado apreendido está avaliado em R$ 400 mil.

