Mais de 6 mil casos de dengue são confirmados na Capital, segundo divulgou o último boletim epidemiológico do Estado do último dia 24 deste mês. Até o momento são 21.863 casos prováveis em Mato Grosso do Sul e 6.662 casos confirmados até o momento, só em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim, o perfil dos casos prováveis registrados até o momento, é de 30,67% para pessoas com idade entre 20 a 29 anos e a maioria mulheres. Até o momento, cerca de 19 pessoas já morreram por Dengue no Estado e a última registrada aconteceu em julho na cidade de Bataguassu.

A vítima era uma mulher de 46 anos que teve os sintomas iniciais em 3 de julho e já no dia seguinte acabou morrendo, segundo informações do boletim epidemiológico. A mulher não tinha relatos de comorbidade no boletim.

Mato Grosso do Sul aparece em 9º lugar no ranking estadual com 21.863 casos prováveis e até o momento Chapadão do Sul aparece com 3.874 incidências de casos confirmados. Somente os municípios de Bodoquena, Eldorado, Ladário e Pedro Gomes não tiveram casos confirmados de Dengue até o momento.

Cuidados – As principais medida de prevenção e combate ao Aedes Aegypti são:

● Manter bem tampado tonéis, caixas e barris de água;

● Lavar semanalmente com água e sabão tanques utilizados para

armazenar água;

● Manter caixas d’água bem fechadas;

● Remover galhos e folhas de calhas;

● Não deixar água acumulada sobre a laje;

● Encher pratinhos de vasos com areia até a borda ou lavá-los uma vez por

semana;

● Trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana;

● Colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras fechadas;

● Fechar bem os sacos de lixo e não deixar ao alcance de animais;

● Manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo;

● Acondicionar pneus em locais cobertos;

● Fazer sempre manutenção de piscinas;

● Tampar ralos;

● Colocar areia nos cacos de vidro de muros ou cimento;

● Não deixar água acumulada em folhas secas e tampinhas de garrafas;

● Vasos sanitários externos devem ser tampados e verificados

semanalmente;

● Limpar sempre a bandeja do ar condicionado;

● Lonas para cobrir materiais de construção devem estar sempre bem

esticadas para não acumular água;

● Catar sacos plásticos e lixo do quintal.