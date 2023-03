Quase 25 mil pessoas já receberam a bivalente em MS

Quase 25 mil sul-mato-grossenses já receberam a vacina bivalente da Pfizer contra a covid-19, segundo a SES (Secretaria de Estado de Saúde). Na Capital, conforme informações da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), até o dia 10, aproximadamente 13.307 pessoas receberam o imunizante.

Na última quarta-feira (8) a vacina teve o público ampliado e pessoas com 64 anos ou mais, além de trabalhadores da saúde, acima de 50 anos, podem ser imunizados com a “Pfizer bivalente”. Segundo o calendário estabelecido pela Sesau, o reforço está liberado também para quilombolas com 12 anos ou mais, imunocomprometidos e indígenas aldeados.

A vacinação foi liberada para quatro fases da campanha, nos 79 municípios.

A SES recebeu, do Ministério da Saúde, cerca de 242.196 doses da vacina bivalente, que foram enviadas em duas remessas, para suprir toda a população da 1º fase da campanha. Para a 2º fase, a SES está disponibilizando 170 mil doses que estão em estoque na sede da Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica.

De acordo com o infectologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Júlio Croda, por enquanto a vacina está disponível para os grupos mais vulneráveis, por serem os que mais são hospitalizados.

“Os idosos e os imunocomprometidos são os grupos que mais necessitam dessa vacina, pois os riscos são maiores nessa faixa etária. Eles já estão acostumados a tomar vacina da influenza, então é natural a procura desse público, por ser de maior risco”, disse o infectologista.

Para realizar o reforço, o Ministério da Saúde recomenda estar com o esquema primário completo, ou sejam, ter tomado as duas primeiras doses das vacinas monovalentes e ter recebido a última dose há pelo menos quatro meses. Cabe ressaltar que, as doses estão disponíveis em mais de 50 locais na Capital e podem ser consultadas no endereço http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg.

A SES ressalta também que as pessoas que não fazem parte do grupo prioritário para as doses de reforço de vacinas bivalentes e que não iniciaram a vacinação ou que estão com o esquema de duas doses monovalente incompleto, deverão completar o esquema vacinal já preconizado com as vacinas monovalentes da covid-19.

Pfizer baby

Também há novidades para a aplicação da Pfizer baby que, até a semana passada, era restrita para crianças de seis meses a menores de 1 ano sem comorbidades. No dia 6 de fevereiro, a aplicação da Pfizer baby foi liberada para os menores de até 1 ano, 11 meses e 29 dias com comorbidades.

A partir de 2 anos completos a menores de 3 anos a aplicação segue restrita às crianças com comorbidades. O atendimento ao público infantil acontece em apenas 10 unidades referenciadas.

Para os demais públicos, a vacinação segue disponível para crianças de 3 anos ou mais, bem como aquelas que precisam tomar as doses de reforço. Elas devem ser tomadas conforme indicação para cada imunizante e público, seguindo um intervalo de 28 dias a quatro meses, conforme calendário preestabelecido pela Sesau.

A aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) está liberada para todas as pessoas com 18 anos ou mais, vacinadas com a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Por Felipe Bonazza e Tamires Santana– Jornal O Estado do MS.

