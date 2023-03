Morte de quatro amigas traz de volta pesadelo da ‘rodovia da morte

A BR que corta seis Estados brasileiros registrou, somente em Mato Grosso do Sul, 34 mortes no primeiro semestre de 2022

Não faltam registros de acidentes e mortes na BR-163, conhecida como a “rodovia da morte”. A BR é uma rodovia brasileira com 4.057 km de extensão e atravessa seis Estados no sentido norte-sul.

Um dos principais motivos é a imprudência de muitos motoristas, que insistem em ultrapassar em trechos proibidos. O acidente mais recente foi na noite da última sexta-feira (10), que resultou na morte de quatro mulheres, de 28 e 29 anos, após colidir frontalmente com um outro carro, durante uma ultrapassagem na BR-163, km 501, próximo à divisa da Capital com o município de Jaraguari.

Segundo o boletim de ocorrência, as mulheres seguiam para Rio Verde, a 203 km de Campo Grande, para comemorar o aniversário de uma amiga, que aguardava por elas na cidade. Conforme o apurado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), a condutora teria tentado uma ultrapassagem em faixa contínua, quando aconteceu a colisão.

Quatro das cinco ocupantes morreram ainda no local. A quinta que estava no carro e o motorista do outro veículo, de 45 anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para a Santa Casa, na Capital.

O jornal O Estado tentou contato com a Santa Casa, mas não obteve retorno quanto ao atual estado de saúde das vítimas, até a publicação desta matéria. A ocorrência foi atendida pelo delegado de Jaraguari e encaminhada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, onde segue em investigação.

Diante da grande repercussão, mesmo após anos de carreira, o inspetor da PRF

(Polícia Rodoviária Federal) Tércio Baggio publicou, em suas redes sociais, sobre acomoção do acidente. “Apesar de estar nessa há 24 anos, não tem como não se emocionar quando quatro jovens amigas perdem a vida por causa de uma ultrapassagem malfeita. Deus conforte as famílias!”, disse ele.

Ao O Estado, Baggio comentou o que pode ter ocasionado o acidente. “Jovens amigos reunidos em um veículo para pegar a rodovia em uma viagem de fim de semana, costumam criar um ambiente de muita alegria e descontração, o que não seria problema, exceto pelo fato de causar distração e diminuir a sensibilidade a uma condução mais segura, pois a conversa sempre será muito mais interessante que os cuidados no trânsito. Isso pode ter sido uma hipótese que gerou o erro seguinte, por parte da condutora. É lamentável”, analisou o agente.

Segundo ainda o inspetor da polícia rodoviária, as ultrapassagens indevidas são as principais causas das colisões frontais. “É preciso atenção na condução, e não realizar ultrapassagens indevidas. A PRF segue fazendo sua parte fiscalizando e autuando os motoristas que insistem em realizar tais manobras. Além disso, sempre que possível, aborda o infrator para, além da multa, também fazer a orientação sobre os riscos causados pela atitude dele.

Rodovia

A BR-163 liga os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, e Pará, iniciando na cidade de Tenente Portela, noroeste gaúcho, e terminando em Santarém, no Pará. Segundo a polícia, outro fator que colabora para o alto número de acidentes, é referente à questão da infraestrutura da rodovia que, apesar de dispor de um bom pavimento, a maior parte do percurso é de pista simples, com 6,6 m de largura e acostamento reduzido.

Segundo a CNT (Confederação Nacional dos Transportes), 612 acidentes foram registrados na BR-163 em 2021, com 75 mortes. Até meados de 2022, foram registrados mais de 268 acidentes no trecho que corta o território de Mato Grosso do Sul. Entre essas ocorrências, 74 foram consideradas graves e causaram 26 mortes. Ao todo, no primeiro semestre do ano passado, foram 34 mortes somente no Estado, conforme dados divulgados pela PRF.

Conforme orientações da polícia rodoviária federal aos condutores, antes de realizar

uma ultrapassagem é preciso verificar se: não está sendo ultrapassado; quem vai ser ultrapassado não indicou o propósito de ultrapassar um terceiro; a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário.

“Ultrapassagens malfeitas, aliadas ao excesso de velocidade, patrocinam os acidentes mais graves. Essa manobra é a que apresenta o maior número de variáveis a serem levadas em conta pelo condutor. Assim como qualquer variável, quando avaliada erroneamente, pode levar a um acidente”, reforçou a PRF, em nota.

A multa para ultrapassagem forçada é de R$ 2.934,70 e gera suspensão da habilitação. Já a para ultrapassagem em local proibido é de R$ 1.467,35 e 7 pontos na carteira.

Prazo para nova licitação da BR-163 no Estado será prorrogado até 2025

O processo de relicitação da BR-163, em Mato Grosso do Sul, será prorrogado por mais dois anos, a partir de 12 de março de 2023. A medida está prevista em resolução do CPPI (Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos) e Ministério dos Transportes, publicada no Diário Oficial da União, do dia 3 de março.

Desde 2014, toda a extensão da BR-163 em MS, 847,2 quilômetros, está sob a concessão da CCR MSVia, mas, em 2019, a empresa pediu à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) a rescisão amigável do contrato, solicitando a devolução do trecho, com a alegação de prejuízo com a operação.

A relicitação da BR163 em MS foi qualificada em uma resolução do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos em 2020 e desde 2021 o processo está sendo submetido à análise de viabilidade. Trecho em questão vai do km 0 ao km 847,2, com início na divisa de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e término na divisa de Mato Grosso do Sul e Paraná.

O lote, inicialmente composto pela BR-163 e pelo trecho da BR-267, entre Nova Alvorada do Sul e a divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo, deve ser dividido para viabilizar as concessões. O trecho da BR-267 deverá compor o lote rodoviário denominado “Rota Tuiuiu”, tornando os trechos mais atrativos aos investidores.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado do MS.

