420 casos e seis mortes foram registrados no Estado, na última semana

Em uma semana, Mato Grosso do Sul registrou 420 novos casos e seis mortes por covid-19, conforme dados atualizados do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), desta semana, divulgado no dia 7.

As seis vítimas que não resistiram aos sintomas da doença estão entre a faixa etária de 49 e 95 anos. Entre as vítimas, cinco residiam em Campo Grande, e uma em Dourados, no interior do

Estado. De acordo com a SES, todas apresentavam doenças crônicas, como hipertensão e problemas respiratórios.

Dos novos casos da doença, Dourados lidera a lista, com 57 ocorrências, seguido por Paranaíba (56), Campo Grande (55), Três Lagoas (35), Ivinhema (32), Aparecida do Taboado (26), Nova Alvorada do Sul (26), Itaquiraí (20), Naviraí (16), Santa Rita do Pardo (14), Amambai (11) e Glória de Dourados (11). Ao todo, 48 cidades tiveram casos, nos últimos sete dias.

Entre os casos ativos, 1.282 pessoas estão em isolamento domiciliar atualmente, 18 estão hospitalizadas, com 14 pacientes em leitos clínicos e outras quatro em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Desde o início da pandemia, 607.776 pessoas foram infectadas com o vírus e 11.016 perderam a vida, no Estado.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado do MS.

