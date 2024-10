Em Corumbá motociclista é arremessado após ser atingido por veículo que estava na contramão

Na tarde de ontem (23), um motociclista, de 26 anos, foi arremessado ao chão por um carro que invadiu a contramão na Rua Edu Rocha, em Corumbá. O condutor do veículo de passeio fugiu do local sem prestar ajuda a vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o rapaz levado ao hospital. Embora tenha batido a cabeça, ele não teve ferimentos graves e foi liberado após realizar alguns exames.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o acidente e mostram o momento que o homem é atingido pelo veículo.

O caso será investigado pela policia.

