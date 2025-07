Campo Grande abre seleção temporária para coveiros e pedreiros com exigência mínima de alfabetização

Salários variam de R$ 1.518 a R$ 1.600 e seleção será feita por análise de experiência profissional

A Prefeitura de Campo Grande lançou um processo seletivo para contratação temporária de coveiros e pedreiros. O edital foi publicado nesta terça-feira (1º) no Diário Oficial do Município e não especifica quantas pessoas devem ser chamadas, já que a seleção é apenas para formação de cadastro de reserva.

Segundo o edital, as contratações têm como objetivo substituir trabalhadores afastados ou exonerados, com a justificativa de manter o funcionamento de setores considerados essenciais. Os contratos serão temporários, com validade até abril de 2026, e feitos sob alegação de “excepcional interesse” da administração.

A única exigência para concorrer é ser alfabetizado. A jornada semanal é de 40 horas. O salário bruto é de R$ 1.518 para a função de coveiro e R$ 1.600 para pedreiro.

A seleção será feita apenas por análise de títulos, com base na experiência comprovada na função. Não haverá prova escrita nem prática. As inscrições são gratuitas e feitas pela internet, pelo site Participa Campo Grande.

