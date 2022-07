“Puxei o freio e a fumaçona subiu”, diz motorista de caminhão com carga inflamável que pegou fogo

Viajando de Terenos para Campo Grande, um homem de 40 anos, tomou um susto após o caminhão que conduzia, carregado de material inflamável, pegar fogo no trecho da MS-080, no início da tarde desta sexta-feira (15), na Capital.

Segundo o próprio motorista, o fogo deu início assim que fez uma rotatória e sentiu um calor muito grande, pois o motor do caminhão fica embaixo da cabine do veículo pesado. “Quando puxei o freio, a fumaçona levantou”, relata a vítima.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, foram utilizados 300 litros d’água para combater o incêndio, que os populares previamente já tinham apagado com extintores. No local, os brigadistas confirmaram que no caminhão havia uma carga com cera e aditivos automotivos, ou seja, material inflamável.

Por fim, o motorista que trabalha de modo terceirizado para uma empresa retirou os objetos do caminhão e aguardou pelo resgate. Ele não se feriu.

Com informações do repórter Marcos Maluf