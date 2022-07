Agência de Habitação realiza sorteio de lotes em dois bairros da Capital

A AMHASF (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) realiza o sorteio de lotes em dois bairros de Campo Grande. Serão dois bairros que terão lotes sorteados pela Agência, Jardim Lagoa Dourada e no Jardim Paulo Coelho Machado. No total serão 32 lotes.

No dia 25/8 serão realizados os sorteios dos lotes no Jardim Lagoa Dourada, na região do Bandeira, e no Jardim Paulo Coelho, na região do Anhaduizinho. As inscrições para participação no sorteio serão realizadas entre os dias 15 de julho a 02 de agosto de 2022.

Inscrição – Os interessados em participar do sorteio devem fazer a inscrição no site da AMHASF a

qualquer hora do dia 15 de julho de 2022 até às 23:59 do dia 02 de agosto de 2022, e na sede da Agência, localizada na rua Íria Loureiro Viana, 415, Vila Oriente, das 8h às 17h.

Além disso, os dados para inscrição devem ser preenchidos com maior quantidade de informações possíveis, a fim de tornar fácil a localização caso o interessado seja sorteado.

Os beneficiários formalizarão compromisso de compra e venda e o lote será financiado diretamente pela Agência, no prazo máximo de 300 meses e com valor inicial de parcela não inferior a 10% do salário mínimo vigente à época da assinatura do contrato.

Proibição – Fica proibida a venda do lote no prazo de 5 anos contados da data de assinatura do contrato de compra e venda. Após o resultado do sorteio, os beneficiados deverão construir e iniciar moradia no local onde for sorteado em no máximo 12 meses após a data da assinatura do contrato de financiamento do lote

É proibida também, a construção de barracos com utilização de material reciclado ou outros que venham gerar riscos para a população.

Serviço – Aos que tiverem dúvidas ou precisar de esclarecimentos sobre o assunto, devem ser solucionados diretamente na sede da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, na Gerência de Atendimento ao Munícipe, de segunda a sexta, das 8h às 17h, e/ou pelo telefone AMHASF DIGITAL (67) 3314-3900.

A publicação está disponível para acesso a partir da página 47 do Diogrande desta sexta-feira (15).

