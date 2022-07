Estão abertas as inscrições para Circuito Funec Pantanal de Mountain que ocorrerá em Corumbá

O Circuito Funec Pantanal de Mountain Bike 2022 terá sua 1ª etapa sendo realizada no dia 24 de julho (domingo) em Corumbá, município que fica a 417 quilômetros de Campo Grande. Disputada na modalidade ‘XC Urbano -Ladeiras’, prova tem a largada marcada para as 7h30 da praça Generoso Ponce, na avenida General Rondon.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de um link disponível no site da Funec. Para fazer a inscrição o atleta deverá preencher um formulário próprio. São oferecidas 200 vagas.

Cada atleta, após o cadastro no site, deverá fazer a entrega de alimentos não perecíveis no valor mínimo de R$ 40,00 (comprovado através de cupom fiscal). A entrega do alimento deverá acontecer na sede da Fundação de Esportes, que fica na rua 21 de Setembro, n° 2156, bairro Aeroporto, no prazo de 48 horas e somente depois desse ato será efetivada a inscrição. A entrega dos kits será no sábado, dia 23, das 14h às 18 horas na sede da Funec.

A prova

Disputada nas categorias Turismo e Sport (Masculino e Feminino), a 1ª etapa terá como tempo de corte para a categoria Turismo 4 voltas e corte de 1 hora e 30 minutos. Na Sport serão 8 voltas com limite máximo de duração da prova de 2 horas. O atleta que ultrapassar o tempo de corte será retirado do percurso pelo carro de apoio da organização.

Com informações de Prefeitura de Corumbá