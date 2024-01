Programa Voucher Desenvolvedor terá cursos de TI a estudantes e profissionais

Lançado ontem (25) e com prova marcada para domingo (28), selecionados devem iniciar atividades em março

Nessa quinta-feira (25), no auditório do Sesc Hub Academy, autoridades lançaram o Programa Voucher Desenvolvedor, que faz parte do plano de qualificação profissional para estudantes do ensino médio e para a população. Na ocasião, estiveram presentes o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e o secretário da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, que destacou o início das atividades do programa no mês de março.

Conforme Verruck, desde o primeiro momento do planejamento do programa, a ideia era levar uma mão de obra qualificada de maneira rápida e que atendesse o perfil das empresas de Mato Grosso do Sul. A partir disso, além do levantamento do perfil do profissional desenvolvedor feito junto às empresas, foram criadas estratégias, como, por exemplo, workshops, para entender a dinâmica de funcionamento do setor privado, para que, enfim, a demanda do mercado possa ser suprida e, inclusive, a estrutura utilizada junto ao setor público.

“Tem a seleção no domingo e vai começar [efetivamente] no mês de março – tanto para os alunos do ensino médio, como aquelas 140 vagas que são para profissionais que já estão no mercado. Então, no prazo de 16 meses, nós acreditamos que as pessoas já poderão estar trabalhando nas empresas de TI, na figura de estagiário”, esclarece.

No apanhado entre 21 de novembro, quando se deu o início das inscrições e 19 de janeiro de 2024, quando foi encerrado o prazo para o pleito das vagas, foram calculadas pelo menos 2400 inscrições. A prova presencial, que acontecerá no próximo domingo (28), deve auxiliar na escolha de quem serão as 540 pessoas que irão adentrar o mercado de tecnologia, sendo 400 para estudantes da rede estadual e 140 para toda a população. Até o momento, o repasse para investimentos é de R$ 4.988 milhões, que devem fomentar o mercado tecnológico do Estado e gerar mão de obra qualificada a partir do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Parceria

Parceria entre o Governo do Estado, Fecomércio (Sistema da Federação de Comércio) e Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), é esperado que em 16 meses, com 1200 horas estudadas e um diploma, os novos desenvolvedores possam auxiliar no ecossistema de inovação, que como coloca o secretário Jaime Verruck, faz parte de um alinhamento entre setor público e privado, ao visar não só fornecer profissionais mais qualificados, como trazer as empresas para a roda dos negócios junto ao desenvolvimento, além de buscar entender o que os empreendimentos necessitam neste momento. “Ficamos surpresos com esse nível de demanda que tivemos e isso é muito bom. Primeiro, essas 2400 pessoas vão passar por um processo seletivo para definirmos um perfil adequado. Mas, a partir do momento em que o programa começar, nós pretendemos olhar se temos vagas no mercado de trabalho. Existindo essas vagas, vamos continuar o programa”, esclarece o secretário, ao garantir que as vagas, a longo prazo, serão ampliadas.

Desenvolvimento e Educação

Para o governador Eduardo Riedel, o Estado de Mato de Grosso do Sul a partir do programa firma um compromisso com o desenvolvimento e com a educação. Afinal, como pontua, a formação de pessoas e, sobretudo, de alunos egressos da rede estadual em áreas da tecnologia, vem com o objetivo de suprir uma demanda do mercado de trabalho da Capital. “Estamos trabalhando especificamente nesse segmento, porque nós identificamos, por parte das empresas do mercado, os profissionais capacitados e de renda mais elevada de desenvolvedores, os programadores de software de uma maneira geral. Mato Grosso do Sul tem uma atividade econômica importante nesse segmento e são mais de 80 empresas demandando esse tipo de profissional. Nós fizemos uma parceria com a Fecomércio e Senac e com isso, essas pessoas estarão naturalmente com emprego garantido ao final dessa formação, saindo da escola para empresas que ajudaram a construir essa modelagem do curso que está sendo proposto”, destaca.

Ensino Técnico vs Ensino Superior – Quem ganha?

Conforme questionado pela reportagem do jornal O Estado, o fomento, cada vez maior em cursos técnicos, pode significar uma ameaça para o ensino superior? Dentro da problemática, o secretário, Jaime Verruck, responde e rebate. Em sua visão, o curso superior continua sendo de máxima importância dentro da educação. No entanto, o que acontece na atualidade, é que as universidades, sobretudo aquelas federais e estaduais, não conseguem suprir a demanda da população interessada. “O número de vagas apresentadas em cursos superiores não são suficientes para suprir. Então, o curso técnico cria uma capacidade imediata para que esse aluno vá, em 90%, para o curso superior. Acho que o curso técnico, na verdade, vai aumentar a demanda pelo nível superior. Porque a formação técnica é muito específica, mas com certeza não será o suficiente para avançar dentro da carreira de TI. Então,a tendência dos que fazem os cursos técnicos é 100% de buscar uma vaga a nível superior”, avalia.

Critérios de participação

Ter renda per capita familiar de até dois salários- -mínimos, ou seja, faça a soma de todos os rendimentos dos membros da família que são residentes no mesmo local e divida pelo total de membros da família;

Estar matriculado regularmente nas instituições públicas de ensino de Mato Grosso do Sul, nas séries do ensino médio (1º, 2º ou 3º anos), desde que em 2024 estejam matriculados, no mínimo, no 2º ano do ensino médio;

Ter concluído o ensino médio na rede pública ou privada.

Bolsas

O Programa permitirá aos alunos a participação em um curso com vivência prática e interação contínua com as empresas do segmento de tecnologia da informação, inclusive oferecendo vagas de estágio remunerado para os alunos com o melhor desempenho a partir do sexto mês do curso.

Por Julisandy Ferreira

Confira mais notícias na edição impressa do jornal O Estado de MS.

Acessa as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram