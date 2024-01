Estado receberá vacina contra dengue para todos os 79 municípios

O Estado apresentou em uma semana um aumento de 239% nos casos de dengue

O Ministério da Saúde está, desde o ano passado, em constante monitoramento e alerta para o aumento de casos de dengue no Brasil. Com isso, a pasta federal coordenou uma série de ações para o enfrentamento das arboviroses e uma das iniciativas foi a incorporação da vacina contra a dengue, que será aplicada na população de regiões endêmicas, em 521 municípios, a partir de fevereiro.

As regiões de saúde selecionadas, no caso de Mato Grosso do Sul, atenderam a três critérios: possuem pelo menos um município de grande porte, ou seja, mais de 100 mil habitantes, com alta transmissão de dengue registrada em 2023 e 2024, e com maior predominância do sorotipo DENV-2. Nesse cenário, além do Estado, outros 15 Estados e o Distrito Federal têm municípios que preenchem os requisitos para o início da vacinação a partir de 2024.

Serão vacinadas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que concentra maior número de hospitalização por dengue – 16,4 mil de janeiro de 2019 a novembro de 2023, depois das pessoas idosas, grupo para o qual a vacina não foi autorizada pela Anvisa. Esse é um recorte que reúne o maior número de regiões de saúde. O esquema vacinal será composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante coletiva nesta quinta-feira (25) do anúncio da estratégia da vacinação, observou que o enfrentamento à doença deve ser uma soma de esforços. “O combate à dengue é uma ação de governo, mas tem de ser uma ação também de cada cidadão, de cada cidadã. É necessário lembrar que os focos do mosquito estão 75% nas casas, então essa união de esforços é muito importante”, destacou.

A primeira remessa com cerca de 757 mil doses chegou ao Brasil no último sábado (20). O lote faz parte de um total de 1,32 milhão de doses fornecidas pela farmacêutica. Outra remessa, com mais de 568 mil doses, está com entrega prevista para fevereiro. Além dessas, o Ministério da Saúde adquiriu o quantitativo total disponível pelo fabricante para 2024: 5,2 milhões de doses. De acordo com a empresa, a previsão é que sejam entregues ao longo do ano, até dezembro. Para 2025, a pasta já contratou 9 milhões de doses.

Nísia também comentou sobre a chegada da vacina ao país e lembrou que o ministério seguirá atuando para que a imunização contra a dengue se consolide. “A vacina é, de fato, uma novidade auspiciosa, um instrumento de saúde fundamental. Não obstante, a indústria tem um número limitado de doses para atender um país grande como o nosso. Vamos continuar trabalhando para aumentar essa escala de produção de forma combinada com a empresa”, disse.

“A vacina é mais uma tecnologia, mas não podemos abrir mão dos outros cuidados com a doença. Ao longo dos anos, o Brasil continuará em busca de mais imunizantes e esperamos que outros produtores possam contribuir”, complementou o diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI), Eder Gatti.

O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal. O Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a dengue em dezembro de 2023. A inclusão foi analisada de forma célere pela Conitec (Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS), que recomendou a incorporação.

Conforme noticiado ontem (25) pelo jornal O Estado, desde o fim do ano passado com as altas temperaturas e chuvas intensas que especialistas chamavam atenção para dengue e os números de casos previstos para este ano. Em Mato Grosso do Sul a doença já começa a registrar um aumento expressivo, isso porque, conforme o boletim epidemiológico desta semana pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), aponta um crescimento de 239% no número de casos confirmados em uma semana, saltando de 43 para 146 infectados. A nível nacional, segundo estimativas do próprio Ministério da Saúde, o páis pode atingir até 5 milhões de casos de dengue neste ano. De acordo com o Informe Semanal das Arboviroses Urbanas, entre as semanas epidemiológicas 1 a 3 deste ano, foram registrados 120.874 casos prováveis e 12 óbitos por dengue no Brasil.

Por Rafaela Alves.

