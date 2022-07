Despertando: Programa leva alfabetização para trabalhadores rurais de Mato Grosso do Sul

Produtores rurais de Mato Grosso do Sul estão tendo acessa a alfabetização, por meio do programa Despertando, do Senar-MS. Cerca de 30% da carga horária já foi realizada com a primeira turma, que teve início no fim de maio, no município de Aral Moreira.

O término previsto para a classe está programado para dezembro. Atualmente, outras duas classes em Corumbá estão em andamento.

Um exemplo de quem é beneficiado pelo programa é o operador de máquinas agrícolas Ormezindo Crem, de 42 anos. “Com certeza vai mudar bastante a vida, porque não saber ler direito é complicado para trabalhar. Poderia ter uma profissão melhor hoje e ser talvez até um gerente”, comenta Ormezindo.

Programa

De acordo com informações da Unidade Educacional do Senar-MS, além de alfabetizar, o programa também proporciona uma melhor qualidade de vida e ajuda, até mesmo, na produtividade no campo.

“Propiciar a melhoria da qualidade de vida pessoal e profissional é um dos objetivos do programa. Dando autonomia, por meio da liberdade de acessar qualquer tipo de informação, sem precisar de outra pessoa.

Mais do que alfabetizar, o programa tem a intenção de tornar o aluno, em um indivíduo letrado que sabe usar a leitura e a escrita de acordo com as demandas sociais”, destaca o coordenador educacional, Lucas Silva.

A alfabetização também ajuda a ter acesso a outras formas de capacitação, como os cursos do Senar-MS, aumentando também o conhecimento para níveis mais elevados, além de possibilitar uma evolução profissional que assegure conforto financeiro à família e realização pessoal.

O programa Despertando tem aulas às segundas, terças e quartas, em turma de no máximo dez alunos. O conteúdo programático traz as disciplinas de Português e Matemática, no formato híbrido, com aulas presenciais e on-line, sempre com a participação do professor. Os interessados em participar da iniciativa podem procurar o sindicato rural do seu município.

Mercado de trabalho

Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) de 2022, entre e janeiro e maio, apenas 77 novas vagas para pessoas sem alfabetização foram criadas na agropecuária em Mato Grosso do Sul. Em contrapartida, mais de 2,9 mil novos postos de trabalho foram gerados para profissionais com Ensino Médio completo.

[Texto: Izabela Cavalcanti, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]