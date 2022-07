Campo Grande lidera ranking nacional de estudantes que já experimentaram cigarro e narguilé

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta semana um estudo experimental da Pense (Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar) 2019: indicadores comparáveis dos escolares do 9º ano do ensino fundamental.

Superando valores nacionais, Campo Grande tem o maior índice de escolares que já experimentaram cigarro, naguilé e cigarro eletrônico. A pesquisa é feita em parceria com o Ministério da Saúde e o apoio do Ministério da Educação.

O estudo também investigou a experimentação ou início da exposição ao tabaco através do cigarro pelos adolescentes do 9º ano. Nesse quesito, Campo Grande lidera o ranking nacional, com 41,5% dos escolares que fumaram cigarro pelos menos alguma vez.

Ainda em Campo Grande, na divisão por sexo, 45,8% dos estudantes campo-grandenses eram mulheres e 36,4% homens. Na divisão por unidade administrativa da instituição, 47,5% eram da escola pública e 13,3% do ensino privado.

Para um consumo recente de cigarros, ao menos em um ou dois dias, nos 30 dias antes da pesquisa, Campo Grande também lidera o ranking comparativo com as demais capitais brasileiras. Dos 13,8% dos escolares que responderam positivamente para a pergunta, 15,7% eram da escola pública e 4,6% do ensino privado.

Em relação ao percentual de escolares do 9º ano do ensino fundamental que alguma vez na vida experimentou narguilé, Campo Grande novamente lidera o Ranking nacional, com 51,1% dos estudantes que responderam positivamente para a pergunta. Na sequência, estão Brasília ( 46,7 %) e Curitiba (44,5%).

No quesito consumo de cigarro eletrônico, a capital sul-mato-grossense também se destaca em relação às demais capitais, configurando o primeiro lugar no ranking, com 30,9% dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental que experimentaram alguma vez o produto em questão. Brasília (29,0%) e Goiânia (25,2%) figuram a segunda e a terceira posição.

Consumo de álcool é grande, principalmente entre as meninas

A experimentação de bebida alcóolica entre os estudantes campo-grandenses do 9º ano do ensino fundamental foi de 67,1%. Esse percentual foi maior entre as meninas, sendo que 70,8% delas afirmaram que já experimentaram bebida alcoólica alguma vez, em 2019.

Para os meninos, o indicador foi de 62,7%. Na divisão por unidade administrativa da instituição de ensino, 70% eram da escola pública e 53,5% do privado.

Em Campo Grande, o percentual de escolares do 9º ano do ensino fundamental que sofreram algum episódio de embriaguez na vida foi de 53%. Na divisão por sexo, 56,8% dos estudantes campo-grandenses eram mulheres e 47,7% homens.

A experimentação ou exposição ao uso de drogas também foi investigada na pesquisa

Em Campo Grande, o percentual dos que experimentaram drogas ilícitas alguma vez na vida foi de 19,3%. Novamente, esse é o maior índice entre as capitais brasileiras, assim como o percentual de escolares que usaram drogas ilícitas pela primeira vez com 13 anos ou menos (11,9%).