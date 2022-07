Em jogo de golaços, Corinthians toma virada e perde para o Ceará

Em noite de golaços, o Ceará venceu o Corinthians por 3 a 1, de virada, neste sábado (16), em jogo válido pela 17º rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, Róger Guedes abriu o placar para o Timão, enquanto Bruno Pacheco e Vina marcaram para o Vozão.

Com o resultado, o Corinthians não aproveita a chance de assumir a liderança provisória do Brasileirão ao menos até segunda (18), quando o Palmeiras enfrenta o Cuiabá. O Timão estaciona nos 29 pontos e perde a oportunidade de ultrapassar o arquirrival, que tem um ponto a mais e agora pode aumentar a vantagem. O Ceará, por sua vez, termina o sábado em 13º, com 21 pontos, mas ainda pode perder algumas posições até o fim da rodada.

Bastaram três minutos de bola rolando para Ceará e Corinthians para a primeira pintura da noite. Róger Guedes recebeu na esquerda, se livrou da marcação e mandou uma bomba de fora da área para colocar o Timão na frente na Arena Castelão.

Os donos da casa reagiram e conseguiram virar a partida ainda no primeiro tempo, com dois golaços. O de empate foi marcado aos 27 por Bruno Pacheco, que encobriu Donelli em chutaço de primeira, e o que deu a vantagem para o Vozão, por Vina, aos 32, em finalização no ângulo –um petardo de 100 km/h.

O Corinthians sentiu os gols do Ceará e não conseguiu reagir. A melhor chance foi desperdiçada por Roni, que mandou no travessão da pequena área. Aos 31 da etapa final, Cléber fechou a conta do Vozão e confirmou a vitória.

O Ceará volta a campo na terça (19), às 21h30, quando encara o Avaí e atua novamente no Castelão. Na quarta (20), também às 21h30, o Corinthians recebe o Coritiba, na Neo Química Arena.

Com informações da Folhapress