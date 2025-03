Rodovias registraram 2.983 infrações e uma morte durante o Carnaval em Mato Grosso do Sul

Nesta quinta-feira (06), foi divulgado o balanço da Operação Carnaval 2025 em Mato Grosso do Sul que ocorreu de 28 de fevereiro a 5 de março de 2025 pela.

Ao todo foram registrados 29 sinistros de trânsitos sendo 11 considerados graves. 38 pessoas ficaram feridas e 1 morreu. Em comparação com a Operação durante o feriado de Carnaval de 2024 foram registrados 26 sinistros, 7 graves, 31 feridos e 4 mortes.

Nos flagrantes de trânsito, a PRF registrou 2.983 infrações, 175 de não uso do cinto de segurança, 61 por transporte de crianças fora dos dispositivos de segurança e 254 por ultrapassagens.

As fiscalizações com radares registraram 1.500 flagrantes de excesso.

