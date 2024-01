Produtores de Mato Grosso Sul já colheram 5,0% da soja

A colheita da soja safra 23/24 atingiu 213 mil hectares, equivalente 5,0% da área total, na última sexta-feira, 26, em Mato Grosso do Sul. Por outro lado o Plantio milho na última semana, já atingiu 90,9 mil hectares, equivalente a 4,1% da área total. A região norte está com o plantio mais avançado, com média de 11,4%, enquanto o centro está com 4,9% e o sul tem 2,7% de média de área plantada.

Os números divulgados pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS, por meio do Boletim da Agricultura, mostram que a operação final está com 4,4 pontos percentuais à frente do mesmo período do ano anterior e deve ganhar ainda mais força entre os dias 09 de fevereiro e 15 de março, intervalo que concentra 77% da colheita.

A região norte está com média de 8,1% de área colhida, o centro está com 5,3% e o sul está com 4,1% de média. Quanto às condições, 81% as lavouras estão em boas condições, 12% em condições regulares e 7% em condições ruins.

Clima

Sobre as condições climáticas, o documento informa que até a primeira semana de fevereiro são esperados acumulados de chuva de até 40 milímetros, com destaque paras as regiões norte e nordeste do estado. No segundo período, que se estende até 13 de fevereiro, as regiões centro-sul, sudeste, nordeste e leste podem receber até 175 milímetros.

O presidente da Aprosoja/MS, Jorge Michelc, afirma que este momento reflete a instabilidade desta safra. “Foi um ciclo que já iniciou com atraso na operação de plantio, em que as lavouras enfrentaram dificuldades no estabelecimento inicial e muitas delas precisaram ser replantadas. Então, apesar desse avanço na operação final em relação ao ano anterior, é fundamental que o produtor se atente à conclusão da colheita na sua área, evitando ao máximo fazer plantios tardios de milho para esta segunda safra”, explica.

Leia mais: Aprosoja/MS estima plantio de 4,2 milhões de hectares na safra de soja 2023/24

