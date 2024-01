Sesc MS reabre espaço cultural em Campo Grande

Os campo-grandenses terão mais um local de entretenimento na cidade em 2024. É o Sesc Teatro Prosa, unidade do Sesc MS que, após um período de reforma, reabrirá ao público com programações culturais e artísticas totalmente gratuitas.

O teatro conta com uma estrutura ampliada, de 208 lugares, palco equipado com iluminação e sonorização para shows, concertos musicais, espetáculos de circo, dança e teatro, além de equipamentos para projeções de filmes que irão compor a programação do Cine Sesc, entre outras.

O Sesc Cultura realizava uma parte de suas atividades no centenário prédio Mello e Cáceres, do Exército Brasileiro, localizado na av. Afonso Pena, centro da capital. Este prédio foi palco de grandes encontros da música regional, de atividades infantis e com os idosos, entre tantos outros espetáculos.

Com a finalização da reforma do teatro, o Sesc MS sairá do Mello e Cáceres e retornará para a unidade própria, a fim de ampliar sua capacidade de atendimento.

Para a diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro, esse espaço do Sesc tem como objetivo valorizar a cultura regional e tornar a arte e a cultura mais acessíveis em nossa cidade.

O Sesc Teatro Prosa terá ainda uma biblioteca com acesso gratuito, com amplo acervo de títulos, incluindo obras em inglês da parceria com o Consulado dos EUA em São Paulo, chamada American Corner.

A gerente da unidade, Andreia Gomes, ressalta ainda que a nova unidade do Sesc irá trazer os projetos do Sesc nacional, como Palco Giratório, Sonora Brasil e Arte da Palavra.

“Com este novo local, temos a possibilidade de abrir as portas para ações culturais de grande proporção, acolhendo também, um maior número de público espectador.”

Sesc Teatro Prosa: Rua Anhandui, 200 – centro, Campo Grande – MS. (De terça a sábado, das 14h às 21h00).

