Com quase 200 casos confirmados em 2024, interior do Estado lidera lista de notificações

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) de Mato Grosso do Sul divulgou nesta terça-feira (30), que o Estado registrou 191 casos confirmados de dengue e uma morte em investigação durante a última semana. Os municípios com alta incidência da doença são: Aral Moreira, Paranhos, Sete Quedas, Costa Rica e Laguna Carapã.

Segundo o Boletim epidemiológico semanal, são 1.424 casos prováveis da doença, o que no comparativo com o boletim divulgado no dia 23, representa um aumento de 405. Chapadão do Sul está no ‘topo’ com mais casos confirmados até o momento no ano (54).

Com média incidência estão Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Paraíso das Águas, Ladário, Água Clara, Maracaju, Iguatemi, Douradina e Antonio João. Outros municípios de MS figuram com baixa incidência, como é o caso de Dourados, que possui 48 casos prováveis até o momento e 22 confirmados.

Veja abaixo mais detalhes sobre as cidades que possuem casos confirmados: