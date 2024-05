Dirigentes do futebol sul-mato-grossense se reúnem para decidir futuro da Federação

Dirigentes dos clubes de futebol de Mato Grosso do Sul se reunirão na próxima segunda-feira (27), em um hotel na Capital, para deliberar sobre o futuro da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS). A reunião, convocada pelos presidentes do Comercial, Cláudio Barbosa, e do Operário, Nelson Antônio, visa discutir os rumos da entidade e as condições para a realização das próximas competições.

Em entrevista ao programa da Rádio Hora, Cláudio Barbosa revelou que o encontro abordará, entre outros assuntos, a organização das competições estaduais. “Precisamos decidir os rumos da nossa federação e garantir que as competições sejam realizadas com sucesso”, afirmou o presidente do Comercial.

Um dos principais pontos da reunião será a definição da Série B do Campeonato Estadual, cuja disputa está próxima e que oferecerá uma vaga para a temporada de 2025. O Arbitral para a competição está agendado para o próximo dia 26 de junho. Além disso, a reunião também tratará do Campeonato Estadual Sub-20, que começa no próximo final de semana.

A reunião ocorre em um momento de crise para a FFMS. Ontem (23), a Federação publicou uma nota oficial sobre a operação deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), que resultou na prisão do atual presidente Francisco Cezário, por determinação do Ministério Público.

Os clubes esperam que a reunião de segunda-feira traga clareza e direção para o futuro do futebol sul-mato-grossense. “Estamos num momento crítico e precisamos tomar decisões que vão impactar diretamente o nosso futebol”, enfatizou Nelson Antônio, presidente do Operário. Os dirigentes pretendem sair da reunião com um plano de ação concreto que assegure a continuidade e a integridade das competições estaduais.

NOTA DA FFMS

“A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), associação de direito privado, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, tendo em vista fato amplamente divulgado pela mídia, envolvendo a Presidência desta entidade, esclarece que todas as denúncias estão sendo apuradas e as medidas judiciais em favor dos investigados já foram tomadas pelos seus respectivos representantes legais.

Em expediente reduzido, a FFMS segue atendendo os filiados nas demandas apresentadas, ficando mantidas as competições em andamento e remodeladas as demais previstas.

Outrossim, em conformidade estatutária, os clubes filiados não respondem solidariamente às demandas judiciais desta Federação.

Qualquer informação deverá ser obtida junto às autoridades competentes, ambiente em que os documentos seguem em sigilo, e não haverá manifesto desta entidade sobre os fatos, até o completo esclarecimento dos mesmos.”

Com informações do portal Esporte MS.

