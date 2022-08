Lixão a céu aberto incomoda população do bairro Nova Campo Grande

Não é novidade que os bairros mais afastados de Campo Grande sofrem com a irresponsabilidade no descarte de lixos da cidade. É assim que está a situação da Avenida Wilson Paes de Barros, às margens do Aeroporto Internacional de Campo Grande.

O operador de máquinas, Izidoro Cardoso da Silva, acredita que a situação é resultado da despreocupação dos próprios moradores que não tem consciência. “Até chegar no Bairro Santa Emília a situação é a mesma, ou até pior. É lixo, animal morto…”

Izidoro comenta que o lixo exposto na Avenida é encontrado em toda sua extensão, que inicia dentro do bairro nova Campo Grande e segue até fazer uma bipartição, com um dos destinos que chega ao bairro Santa Emília.

A reportagem do O Estado Online registrou a situação e se deparou com catadores de reciclagem que passam pelo local procurando resíduos reaproveitáveis, como é o caso do Antônio Ferreira de Oliveira.

Segundo Antônio, frequentemente ele vai catando o que pode. "Vou catando e tentando organizar o lixo, nessa região que está muito feia. Eu vivo disso." A reportagem entrou em contato com a prefeitura a respeito dos fatos.

Com informações do repórter Marcos Maluf