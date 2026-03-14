Polícia Rodoviária Federal apreende 16kg de cocaína escondidos em estepe de caminhonete em Dourados

Homem de 54 anos foi preso durante fiscalização no Anel Viário Norte e encaminhado à Polícia Federal

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã deste sábado (14), 16 quilos de cocaína que eram transportados no estepe de uma VW Amarok, em Dourados. Um homem de 54 anos foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas.

Segundo informações do site Dourados News, a abordagem ocorreu durante fiscalização no Anel Viário Norte, na região da Avenida Guaicurus. A equipe teria identificado atitude suspeita do motorista e decidiu parar o veículo para checagem.

Conforme a PRF, o condutor, identificado como Gilberto Rodrigues Medeiros, morador de Antônio João, informou que havia saído do município com destino a Nova Andradina, onde compraria peças para um caminhão. Durante a conversa, os policiais perceberam nervosismo e iniciaram uma vistoria mais detalhada.

No estepe da caminhonete, os agentes encontraram a droga dividida em vários tabletes, totalizando 16 quilos de cocaína. O suspeito optou por permanecer em silêncio.

Após receber voz de prisão, ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

De acordo com a PRF, a apreensão ocorreu no contexto da Operação Ágata Tempestade no Oeste, ação coordenada pelo Exército Brasileiro em conjunto com forças de segurança pública na região de fronteira.

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