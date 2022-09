Procon encontra variação de quase 37% no preço do etanol na Capital

[Texto: Evelyn Thamaris, Jornal O Estado de MS]

Nesta semana, o Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Mato Grosso do Sul identificou variação de 36,98% no preço do etanol em postos localizados na região central de Campo Grande. Diferença foi encontrada para pagamento no cartão de crédito.

O maior valor encontrado foi de R$ 4,63 por litro, no Posto Santa Rita de Cássia, localizado na Avenida Calógeras, enquanto o mais baixo foi de R$ 3,38, no Posto Vip Pororoca VI, na Rua Marechal Rondon.

Durante a ação foram coletados preços dos seguintes combustíveis: etanol comum e aditivado, gasolina comum e aditivada, diesel S500 comum e aditivado, diesel S10 comum e aditivado.

O diesel S500 aditivado foi identificado com a menor variação (2,11%) para pagamento em dinheiro e no cartão de débito.

O maior valor por litro foi R$ 6,79, no Posto Trokar, que fica na Rua José Antônio Pereira. O menor, R$ 6,65 no Posto Alloy-São Marcos, na Rua Marechal Rondon.

O levantamento ocorreu durante os dias 14 e 15 de setembro, visitando 28 postos no centro da Capital. Vale destacar, que os preços podem ter tido alteração.