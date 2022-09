Jovem morre em colisão frontal contra carreta na rodovia BR-376

Luiz Fernando de Souza Amarilia, 22, morreu em um grave acidente na manhã deste domingo (18) por volta das 6h30, envolvendo um carro e uma carreta bi trem na rodovia BR-376, em Ivinhema, saída para Deodápolis.

Conforme apurou o Site Ivinoticias, a colisão frontal envolvendo uma carreta bitrem da empresa Rossini, que seguia no sentido de Ivinhema a Deodápolis, quando colidiu com a V.W. Saveiro com placas de Nova Andradina, que seguia sentindo contrario.

já o condutor da carreta, um homem de 59 anos não sofreu ferimentos. Com o impacto a carreta bateu o condutor perdeu o controle e caiu no lago as margens da rodovia. O corpo de bombeiros de Ivinhema, a Policia Rodoviária Federal da base operacional de Amandina e a Pericia de Nova Andradina estiveram no local para o atendimento da ocorrência.