Flamengo renova contrato do volante João Gomes

Revelação da base do Flamengo e cobiçado por clubes europeus, o volante João Gomes acertou sua renovação de contrato com o Rubro-Negro. O jovem de 21 anos ainda tinha vínculo até dezembro de 2025, mas fez uma extensão até 2027.

O principal acerto foi na questão salarial, já que o jogador recebia cerca de R$ 50 mil e teve um reajuste. Desta maneira, o Flamengo se resguardou, aumentou sua multa rescisória e se blindou das investidas do exterior. Segundo o “ge”, o jovem receberá agora R$ 250 mil.

Como de costume em momentos de negociação, o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, fez um “meio anúncio”, dando indícios, mas mantendo um suspense, já que a informação ainda não foi publicada institucionalmente.

João Gomes se firmou no profissional ano passado e nesta temporada tem sido homem de confiança do técnico Dorival Júnior, se mantendo entre os titulares mesmo com as chegadas dos chilenos Vidal e Pulgar. Em 2022, o volante soma 52 partidas, dois gols e duas assistências.

Nos últimos meses, o nome do jovem foi ventilado por jornais europeus em grandes clubes do Velho Continente, mas a diretoria rubro-negra, a todo o momento, se manteve tranquila e confiante num acordo e a consequente permanência do atleta.

Com informações da Folhapress