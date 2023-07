Procon encontra cinco postos de combustíveis com preços abusivos na Capital

A Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor divulgou uma pesquisa de monitoramento de preços de combustíveis praticados em Campo Grande. Para a elaboração do material, o Procon Municipal pesquisou os valores em 7 postos da Capital.

Foram solicitados aos postos de combustíveis os dados referentes aos preços praticados para a venda à vista ao público, do litro do diesel S10, gasolina aditivada e gasolina comum, sendo os números dos dias 28 e 29 de junho comparados com os preços praticados no dia 03 de julho.

De acordo com o levantamento, o preço do diesel S10 não apresentou variação, tendo o preço médio de R$ 5,09 por litro no período; a gasolina aditivada apresentou em média aumento de 5,13%; a gasolina comum registrou aumento médio de 6,27%; já o etanol apresentou variação média de 6,64% no preço.

No último dia 29 de junho, o Governo Federal retornou a cobrança integral de impostos federais (PIS e Confins) sobre os preços dos combustíveis (gasolina e etanol), correspondendo aos respectivos aumentos em R$ 0,34 e R$ 0,22. Em 30 de junho, a Petrobrás S.A. anunciou a redução de 5,3% no preço da gasolina.

Até a tarde desta quinta-feira feira (6), dez postos já foram fiscalizados, sendo 5 autuados por práticas abusivas”, explica Eberson Barros Rodrigues, coordenador de fiscalização e denúncias do Procon Campo Grande.

“Diante do anúncio dos novos preços, demos início a uma série de visitas a postos de combustíveis, a ação tem o objetivo de apurar práticas abusivas nos preços. Com a volta da cobrança dos impostos federais, o aumento do preço da gasolina não pode ultrapassar o valor de 34 centavos e o etanol o valor de 22 centavos”, afirma.

A Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor orienta ainda que, caso o consumidor perceba aumento nos preços acima do que está estabelecido, ele pode acionar o Procon CG através do telefone 156, opção 2.

