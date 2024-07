Trecho da Av. Ricardo Brandão segue interditado devido obras da construção da ponte em frente ao Comper Itanhangá

Segundo o chefe de obras da ponte, o local era para estar em funcionamento normal hoje, mas devido as chuvas a obra não foi concluída

Trecho da Avenida Ricardo Brandão continua interditada pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) desde ontem (08) na Capital. A via está interditada devido as obras para a construção de uma ponte em frente ao Comper Itanhangá. O acesso para o Comper está sendo feito pela rua Joaquim Murtinho.

Os motoristas que precisam passar pelo local, podem usar as rotas alternativas desviando pela Rua Levinda ou sair pela Ruas Bahia e Padre João Crippa.

Segundo o chefe de obras da ponte, o local era para estar em funcionamento normal hoje (09), mas devido as chuvas a obra não foi concluída.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram