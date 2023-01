Primeiro reajuste do ano tabelou gasolina a R$ 4,89 na Capital

Aumento foi de R$ 0,20 na maioria dos postos

Quase uma semana após o primeiro reajuste da gasolina em 2023, já é possível ver os preços tabelados nos postos de combustíveis. Em vários estabelecimentos de Campo Grande, o combustível é encontrado a R$ 4,89, tendo aumento de R$ 0,20.

Alguns locais encontrados com o mesmo preço foram em um posto na Avenida Afonso Pena, Bandeirantes, Avenida das Bandeiras, Manoel da Costa Lima e em um posto da Avenida Coronel Antonino.

Na semana passada, no dia 25 de janeiro, a gasolina passou a ser comercializada com novo valor nas refinarias, com aumento de R$ 0,23, saindo de R$ 3,08 para R$ 3,31.

O diretor-executivo do Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Mato Grosso do Sul), Edson Lazarotto, previa impacto entre R$ 0,18 e R$ 0,23 no custo final. No entanto, o representante afirma que o mercado é livre para aplicar os preços.

“O preço médio em Campo Grande está em torno de R$ 4,79 a 4,89. Como o mercado é livre, não posso afirmar mas entendo que o percentual aplicado não fugiu ao anunciado pela Petrobras”, destaca.

Segundo pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), entre os dias 22 e 28 de janeiro, o preço médio da gasolina comum, vendida em Campo Grande, foi de R$ 4,77.

Refinarias

Segundo a estatal, esse aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras. “Busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”, diz parte da nota.

“Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba”, completa.

Virada no ano

Nos primeiros dez dias do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o setor de combustíveis apresentou diversas instabilidades. Somente na virada do ano, em alguns postos de Campo Grande foi notado aumento de até 12% na gasolina, por exemplo, aproveitando a confusão do PIS/Cofins para reajustarem o valor.

A Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) informa que existem sete procedimentos em andamento em Campo Grande. Nestes casos, os postos de combustíveis foram notificados e irão realizar a defesa no prazo de 20 dias contando desde a segunda-feira, dia 2 de janeiro. Caso não comprovem de forma justificativa o aumento, serão multados.

