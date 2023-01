Centro de Belas-Artes: obra dos anos 90 deve ser finalizada neste ano

O contrato foi firmado em quase R$ 4 milhões e no local pode ser instalado o Parque Tecnológico

A nova promessa do Poder Público é de que a obra do Centro Municipal de Belas- -Artes seja finalizada em 2023. Após ter contrato inicial rescindido com a construtora, o espaço teve as obras retomadas em Campo Grande em novembro do ano passado.

Considerado um “elefante branco” localizado na região central da Capital, o complexo teve as obras iniciadas ainda na década de 90. Entre muitas opções já projetadas para a estrutura, que era considerada abandonada até então, de nova rodoviária, o lugar agora é sondado para receber o futuro Parque Tecnológico que será implantado pela prefeitura.

De acordo com a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), a segunda colocada na licitação, a Campana Gomes e Engenharia, foi convocada e assumiu a execução da obra. O contrato foi firmado no valor de R$ 3.943.223,63 e dá o prazo de 90 dias, em acréscimo aos 270 dias de prazo da execução original, ou seja, serão totalizados 360 dias para a entrega da tão esperada obra.

Conforme informado, a contratação da empresa seguirá de acordo com as especificações do edital de concorrência 036/2021, quadro de quantitativo, “bem como a proposta da contratada na íntegra, que fazem parte deste contrato, como se nele estivessem inseridos todos os seus termos”.

Observando o andamento da obra, que estava prevista para ser entregue em 2022, a reportagem de O Estado esteve no local nessa segunda-feira (30), onde cerca de 12 homens estavam trabalhando na reforma do prédio inacabado.

À reportagem, o mestre de obras, Machado, destacou as etapas já realizadas por lá. “Na parte de dentro fizemos o contrapiso, e agora estamos lixando as paredes para fazer alguns reparos e poder pitar. Já na parte externa, quem passa pela região consegue observar algumas mudanças. Fizemos a retirada das pastilhas que ficavam na parede, rebocamos, e estamos passando a primeira demanda de selador para vir com a tinta. Além das calçadas na parte de fora. Aos poucos está tomando forma novamente”, detalhou.

Citando sobre as depredações do prédio, Machado comentou sobre como o lugar foi encontrado quando retomaram as obras. “É lamentável que um espaço como este esteja abandonado. Foram destruídas muitas coisas, e será uma longa obra pela frente. Ao todo estamos com 12 homens trabalhando, de segunda a sexta-feira aqui no local. A chuva também não tem ajudado muito, mas estamos adiantando o que dá para ser feito durante o tempo instável como foi neste mês de janeiro”, afirmou ele.

Sonhando com a entrega do prédio do Centro Municipal de Belas-Artes, o presidente da Associação de Moradores do Bairro Cabreúva, Eduardo Cabral, falou sobre a espera da obra que parece nunca ter fim.

“A entrega desse lugar é um dos anseios dos moradores. Ver o Belas-Artes funcionando é algo que quem mora na região não vê a hora de acontecer. Mesmo não tendo a certeza do que realmente irá se tornar o espaço depois de pronto. O que ouvimos dizer mais recentemente, foi que a prefeitura trará o Parque Tecnológico para ser instalado aqui nas dependências”, reiterou à reportagem.

Procuramos a Prefeitura de Campo Grande para saber se realmente no local irá funcionar o Parque Tecnológico, mas o município não respondeu ao questionamento. Em nota afirmaram apenas que estão sendo realizados os serviços de reboco e pintura na área externa e a instalação de eletrodutos e contrapiso.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado do MS

