Aliados de Simone Tebet querem que ela transfira título para SP

Aliados da ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), querem que ela transfira o título eleitoral de Mato Grosso do Sul para São Paulo. Isso seria uma estratégia para as próximas eleições, já que o eleitorado aqui do Estado não seria tão adepto a Tebet.

Conforme o painel da Folha, a emedebista concentrou quase 1/3 de seus votos da disputa presidencial no Estado e disse, durante a campanha, que provavelmente não seria ministra de Lula (PT), já que isso poderia comprometer seu futuro político em Mato Grosso do Sul, onde o antipetismo tem força.

Porém, com o aceite, o peso das críticas ficou grande em MS, e agora aliados indicam que o ideal seria Tebet mudar o reduto eleitoral. As próximas eleições acontecerão em 2024, e ela não deve participar. Dois anos depois ocorrerão as disputas pelo Senado e pelo Senado e pela Presidência, e Tebet tem interesse.

Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado do MS

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.