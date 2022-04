Primeiro fim de semana do mês tem oficina infantil, exposição e show musical em Campo Grande

O Agendão desta semana apresenta algumas opções de entretenimento e lazer, confira as sugestões:

Sábado – 02/04

SESC CULTURA

. Oficina infantil de pintura com canudo – 15h

Resumo: Oficina vai ensinar a criançada a pintar usando um canudo. A atividade é gratuita, para crianças com a partir de 05 anos, acompanhada dos responsáveis e é preciso levar o material. 1 caixa de tinta guache, 1 pincel redondo, 1 canudo, 1 tesoura sem ponta e 1 cotonete. O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, 2270 – Centro, Campo Grande – MS.

BOSQUE DOS IPÊS

. Sesc no Bosque com show de Hugo Carneiro – 12h às 14h

Resumo: Hugo Carneiro, músico conhecido na cidade de Campo Grande, apresenta um som autoral incrível, além de grandes clássicos da MPB e rock nacional na Praça de Alimentação do shopping.

. Sesc no Bosque com A borboleta mais velha do mundo, do Grupo Casa – 15h

Resumo: Mixirica e Gambito enfrentam uma aventura cheia de adrenalina, palhaçada,

confusão e magia. Juntos vivem a história de uma borboletinha que descobre, por um descuido, que a vida das borboletas é muito curta e se desespera na tentativa de mudar os caminhos do futuro. Com a ajuda do Senhor Grilo, a pequena borboleta, Mixirica e Gambito vão ao encontro da Borboleta mais velha do mundo, e começa uma saga para descobrir a longevidade das borboletas. Um espetáculo de palhaçaria e contação de histórias que será na Arena Bosque.



. Volcano of Adventure –

Resumo: Espaço de brincadeiras com piscinas de bolinhas, escorregadores, rampas e obstáculos, com tema de vulcão e um grande dragão. O brinquedo não possui idade mínima, mas crianças até 4 anos devem entrar acompanhadas de um responsável. Os ingressos são individuais e custam R$ 40, para 30 minutos. A partir de meia hora, acrescenta-se R$15 a cada 15 minutos. Espaço está montando na praça central de eventos do shopping Bosque dos Ipês.



. SuperStar Circus – 18 e 20 horas

Resumo: Circo com grande variedade de atrações, como trapezistas, malabaristas, palhaços, globo da morte e muito mais. Ingressos podem ser adquiridos no site superstarcircus.byinti.com ou na bilheteria do local, estacionamento do Shopping.

CULTURA DI BUTECO

. De bem com a vida – 17h

Resumo: Em um tributo mais que especial, Renatto Jackson, Saldanha, e Gleyton animam a noite. Entrada R$ 10,00. Avenida Aporé, 97

SHOPPING CAMPO GRANDE

. Expo Índia

Resumo: Com peças que representam manifestações culturais de diversas nações, produtos típicos de países como Turquia, Paquistão, Indonésia, Tailândia, Japão e até de localidades do continente africano, estão presentes na Expo Índia, na área central do shopping, como opção de lazer e compras para todas as idades.

Domingo – 03/04

BOSQUE DOS IPÊS

. SuperStar Circus – 16, 18 e 20 horas

Resumo: Circo com grande variedade de atrações, como trapezistas, malabaristas, palhaços, globo da morte e muito mais. Ingressos podem ser adquiridos no site superstarcircus.byinti.com ou na bilheteria do local, estacionamento do Shopping.

SHOPPING CAMPO GRANDE

CULTURA DI BUTECO

. Chorinho – 17h

Resumo: Com a presença da musicista Julia Mendes e dos músicos Philip Andara, Ivan Cruz e Lucas Rosa, evento Chorinho e Pôr do Sol tem repertório variado. Entrada é R$ 15,00 . Avenida Aporé, 97

