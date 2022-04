Estado abre processo seletivo para contratar atendentes do Bioparque Pantanal

O Governo do Estado abriu ontem (1º), o primeiro processo seletivo para contratar atendentes de visitantes do Bioparque Pantanal. Ao todo são dez oportunidades de emprego para profissionais de turismo ou biologia.

“Esse é o compromisso que a gente havia assumido de soltar o edital de contratação para atendentes de visitação. Proporcionamos aos profissionais de biologia e turismo a oportunidade de trabalhar no Bioparque Pantanal com a missão de potencializar a experiência do visitante dentro do complexol”, disse o diretor-presidente da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling.

Os interessados têm até quinta-feira (7) para efetuarem suas inscrições pelo site www.concursos.ms.gov.br. Clique aqui e confira o edital na íntegra.