Campanha incentiva destinação de parte do Imposto de Renda para CMDCA de Ivinhema

O prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro, durante recepção a secretária Municipal de Assistência Social, Juliane Bonetti, presidente do CMDCA, Leôncio Elidio, vice Adriely Fernandes e Amanda Dutra que é membro do conselho, “abraçou a causa” e está fazendo campanha para que pessoas façam destinação de parte do Imposto de Renda em prol do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ajudando assim projetos e instituições que trabalham com crianças e adolescentes em Ivinhema.

O declarante na pessoa jurídica pode fazer a destinação de 1% do imposto, já o declarante pessoa física pode destinar até 6% do imposto devido ao fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente, que é administrado pelo CMDCA.

Juliano Ferro explica que estes recursos financiam diretamente projetos e ações das entidades que desenvolvem serviços sócios assistenciais.

Vale ressaltar que o momento é agora já que estamos no período de declaração do Imposto de Renda 2022 que vai até 29 de abril, portanto passe a se informar com seu contador e faça sua destinação afirmou Juliano Ferro.