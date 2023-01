Valdir Junior permanecerá à frente da Assomasul 

A presidência da Assomasul (Associação de Municípios de Mato Grosso do Sul) sofrerá alterações, porém permanecerá com a presidência do prefeito de Nioaque, Valdir Couto Junior (PSDB).

A data limite para as inscrições de chapa foi no último sábado (31), e a eleição acontecerá no próximo dia 10 de janeiro.

Nesta composição de chapa o vice-presidente será Agnaldo Marcelo da Silva Oliveira, prefeito de Antônio João, a segunda vice-presidente ficará com Vanda Camilo, prefeita de Sidrolândia.

São 20 nomes entre secretário-geral, tesoureiro, vice-presidência e segunda vice-presidência.

