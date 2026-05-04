PRF encerra Operação Dia do Trabalho com 15 feridos e uma morte em MS

Durante Operação Dia do Trabalho nas rodovias federais de Mato Grosso do Sulo, 15 pessoas firam feridas e 1 foi morta. A ação foi encerrada neste ultimo domingo (3), e reralizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Ao todo, foram registrados 24 sinistros de trânsito no período, 4 considerados graves. Ainda durante o feriado ocorreram 19 sinistros, 4 sendo graves e 17 feridos.

Durante a operação, a PRF identificou diversas infrações que representam risco à segurança viária. Foram flagrados 1.766 casos de excesso de velocidade, 72 pessoas viajavam sem o uso do cinto de segurança e 141 ultrapassagens proibidas foram notificadas. No total, foram lavradas 1.297 autuações.

Nos comandos de fiscalização de alcoolemia, os agentes realizaram 3.377 testes. Desses, 24 condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, sendo que cinco acabaram presos.