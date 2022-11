Manifestantes da Capital protestam nas ruas “Nossa bandeira não será vermelha”

Apoiadores do Bolsonaro de Campo Grande reservaram a tarde desta segunda-feira (31), para se manifestarem pacificamente em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste) do Exército Brasileiro, na Avenida Duque de Caxias, região do Bairro Vila Alba.

Vídeos registrados por leitores mostram campo-grandenses soltando fogos, levantando bandeiras do Brasil e realizando um coro dizendo: “A nossa bandeira jamais será vermelha.” Apesar do movimento, os protestantes não tumultuaram o trânsito na região. Acesse também: PRF aciona AGU para que Justiça libere rodovias bloqueadas após eleições