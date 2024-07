PRF apreende em MS maior carga de cocaína do ano no Brasil

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nessa segunda-feira (8), em Paranaíba, distante 427 quilômetros de Campo Grande, a maior carga de cocaína do ano em todo o Brasil. Ao todo, foram encontrados 1,3 tonelada da droga.

A descoberta aconteceu após equipes pararem um caminhão frigorífico que seguia pela BR-158. Ao vistoriarem o veículo, encontraram 41 fardos contendo o entorpecente em meio às caixas refrigeradas de carne bovina.

Além disso, encontraram 173 quilos de maconha. O motorista informou que recebeu o material nas cidades de Ji-Paraná e Vilhena, em Rondônia, e tinha como destino a cidade de Sâo Paulo.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Polícia Federal em Três Lagoas. Até o momento, a maior carga de cocaína apreendida aconteceu em fevereiro de 2023, quando foram encontrados 1,8 tonelada da droga.

