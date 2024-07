Homem que estuprou idosa doente é preso após um ano foragido

Homem de 66 anos foi preso, na manhã desta terça-feira (9), em Coxim, distante 257 quilômetros de Campo Grande, pouco mais de um ano após ser condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, por estuprar uma idosa de 85 anos doente.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em 2020 na casa da vítima.Em fevereiro de 2023 houve a condenação, mas o idoso sumiu.

Na manhã de hoje, equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) conseguiram localizar o homem, que acabou preso.

A Polícia ressalta a importância de realizar denúncias em casos de estupro de vulnerável. “A população pode fazer as denúncias, que podem ocorrer inclusive de forma anônima, pelo Disque 100 ou pelo telefone da DAM Coxim: (67) 3291-1338”, reforçou.

