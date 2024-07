Concurso da Senappen tem nova data de inscrições

Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea são isentos da taxa de inscrição

A Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) alterou as datas de inscrições para o concurso que ocorrerá em setembro. As inscrições podem ser feitas entre os dias 10 de julho a 12 de agosto por meio do site Instituto Avalia. As provas serão aplicadas no dia 15 de setembro nas cidades de Campo Grande (MS), Brasília (DF), Porto Velho (RO), Mossoró (RN) e Cascavel (PR).

Os interessados devem pagar uma taxa de R$ 80, exceto aqueles que são inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea. A solicitação da isenção pode ser feita entre os dias 10 e 18 de julho.

Estão sendo oferecidas mais de 100 vagas para especialistas e analistas com formação em nível superior completo e os contemplados no processo seletivo terão remuneração mensal de R$ 8.293,82 para o cargo de especialista e de R$ 6.242,41 para analista. Além do salário mensal, os aprovados ainda têm direito a auxilio alimentação no valor de R$ 1.000,00. O contrato tem duração de até quatro anos, podendo ser renovado pela empresa.

Seleção

Os candidatos realizarão uma prova que terão as seguintes áreas de conhecimentos:

Provas objetivas;

Provas de títulos/certificações/experiência profissional;

Sindicância de vida pregressa;

Investigação social; e

Avaliação biopsicossocial e heteroidentificação.

Os candidatos também serão avaliados por meio de 60 questões de múltipla escolha, sendo 30 de conhecimentos gerais e 30 de conhecimentos específicos:

Noções de Informática;

Raciocínio Lógico; e

Conhecimentos Específicos da área desejada

