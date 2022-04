Presidente do PROS MS visita jornal O Estado e fala sobre eleições 2022

Na manhã de hoje (22) em visita ao jornal O Estado MS, Coronel Dr. Castilho Coaraci, atual Presidente Estadual do PROS (Partido Republicano da Ordem Social), conversou sobre as eleições 2022 e o partido no Estado.

Em Mato Grosso do Sul, o partido trabalha na chapa marjoritária para uma suplência de Senador. O foco, segundo o Presidente, é uma chapa contando com dois Deputados Estaduais e um Deputado Federal.

No Estado o partido já possui diversos candidatos em cidades no interior do Estado, como Corumbá, Três Lagoas. “Nós fizemos uma renovação em que não tivesse políticos com mandato, por exemplo. Para que todos pudessem concorrer e qualquer um pudesse ser Deputado Estadual ou Federal”, explica Dr. Castilho.

Ainda segundo o Presidente do PROS, o partido prevê fazer 18 Deputados Federais no Brasil. “Nós temos condições de caminhar sozinho e não temos propósito de fazer federalização”, segundo Dr. Castilho.

Durante sua visita, o Presidente do PROS MS, falou também no podcast Entrevistando com o jornalista Rafael Belo, sobre o Projeto de Lei nº 2538/2020 que dispõe sobre a política nacional de apoio ao afroempreendedorismo.

A entrevista pode ser conferida na íntegra logo abaixo: