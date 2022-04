Sextou! Desfiles de escolas de samba é atração do Carnaval de Corumbá

Corumbá, cidade sul- mato-grossense que mais é destacada no Estado por suas folias “inesquecíveis” e seus grandes desfiles que prometem sempre alegria e bastante ritmo de Carnaval, traz hoje (22), cinco desfiles das escolas de samba. As apresentações começam a partir das 20h, e terá 80 minutos para cada escola se apresentar com o enredo proposto para o “Carnaval do Retorno da Nossa Alegria”.

A Caprichosos de Corumbá é a primeira a se apresentar na passarela pantaneira do samba com o enredo: “Quebrando as barreiras do preconceito, a Caprichosos te convida a manter os pés no chão, mas deixe o amor tomar conta do seu coração”.

Em seguida, é a vez da Mocidade Independente da Nova Corumbá ganhar a General Rondon. A escola da Zona Sul da cidade canta: “A esperança que surge das matas: Ossaim, o Orixá da saúde”.

A Acadêmicos do Pantanal é a terceira a desfilar. A agremiação defende o enredo “Da Terra sou particular, do fogo sou paixão. Do ar sou infinito, da água sou imensidão”. Já com o enredo ” Sou mulher, meu lugar é na Império. Cantar meu samba é o que mais quero!”, a Império do Morro se apresenta logo em seguida.

A primeira noite de desfile da LIESCO (Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá) será encerrada pela Estação Primeira do Pantanal, que promete “Uma fantástica viagem ao reino da imaginação”.