Presidente decreta Intervenção Federal em Brasília

Manifestantes invadiram o Congresso Nacional neste domingo (8), o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

O presidente Lula estava em Araraquara, vendo os estragos de chuvas quando entrou com um anúncio oficial decretando intervenção federal afim de garantir a segurança de Brasília e dos Poderes.

“Quem fez isso será encontrado e punido. A democracia garante o direito de livre expressão, mas também exige que as pessoas respeitem as instituições. Não tem precedente na história do país o que fizeram hoje. Por isso devem ser punidos”, disse Lula.

A intervenção deve ficar em vigor até dia 31 de janeiro. O interventor será o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Garcia Cappelli. Com isso, a segurança pública do DF ficará sob a responsabilidade do governo federal.

Em em seu discurso foi claro que não ficaram impunes e ainda comentou que esperaram a posse passar para na “calada” invadirem Brasília.

Questionado se o governador de Brasília seria punido, ele disse que o governador não estava na cidade, mas deixou claro que houve falha por parte do secretário de segurança do Distrito Federal.

