Jair Bolsonaro repudia afirmações de Lula e discorda com depredações

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro se manifestou no Twitter sobre as manifestações que culminaram na depredação das sede dos Três Poderes, neste domingo (8), em Brasília.

“Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra”, disse Bolsonaro.

O ex-presidente também diz que durante seu mandato agiu seguindo a Constituição e repudiou “as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil”. Esta fala veio após o presidente afirmar em rede nacional que Bolsonaro teria incentivado a desordem.

O ex-presidente Jair Bolsonaro viajou para os Estados Unidos no dia 31 de dezembro e respondeu através de suas redes sociais sobre o ocorrido em Brasília neste domingo (8).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.