Segunda-feira é de tempo firme e calor; chuvas devem retornar amanhã

O tempo nesta segunda-feira (09) prevê firme, com sol e variação de nebulosidade, porém não esta descartada a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas, com destaque para as regiões Centro-Norte e Nordeste do Estado.

De acordo com a meteorologista do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Valesca Fernandes, o tempo firme não deve permanecer ao longo da semana. Entre terça-feira (10) e quinta-feira (12) o tempo volta a ficar instável, com probabilidade de chuva forte a moderada.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em Campo Grande, a segunda-feira será de tempo firme, com aumento de nebulosidade ao longo do dia e possibilidade de chuvas isoladas à noite. A mínima prevista para a Capital é de 20°C e a máxima, de 30°C.

Outras máximas previstas para esta segunda-feira são de 27ºC em Costa Rica, 28ºC em Ponta Porã, 29ºC em Dourados e Três Lagoas, 31ºC em Sidrolândia, Maracaju e Coxim, 32ºC em Bonito, 34ºC em Corumbá e 35ºC em Porto Murtinho.