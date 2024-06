Presidente afastado da FFMS, passa por cateterismo após suspeita de infarto

Internado no Hospital da Cassems, em Campo Grande, Francisco Cezário de Oliveira, presidente afastado da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), deverá para passar por um cateterismo na manhã desta quinta-feira (6). O cateterismo é um procedimento médico, que envolve a introdução de um tubo flexível fino e longo em uma artéria do braço ou da perna até o coração, visa desobstruir artérias e remover placas de gordura no sangue.

Cezário foi levado às pressas do Presídio Militar, onde está detido desde o dia 21 de maio, ao hospital na tarde de quarta-feira (5) após suspeita de infarto. A emergência médica ocorreu no mesmo dia em que ele perdeu a irmã, Maria Rosa Cezário, de 81 anos, que estava acamada após sofrer um AVC e apresentava um quadro de pneumonia.

O presidente afastado da FFMS teve seu segundo pedido de liberdade negado. Ele é acusado de liderar uma organização criminosa envolvida em peculato, furto qualificado, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) concluiu a investigação e apresentou denúncia contra Cezário e outras 11 pessoas supostamente envolvidas no esquema, com valores desviados que superam R$ 6 milhões.

Entre os denunciados estão quatro sobrinhos de Cezário: Umberto e Aparecido, além de Valdir Alves Pereira e Francisco Carlos Pereira. Também foram denunciados o sobrinho-neto do dirigente, Marcelo, e o irmão dele, Luiz Carlos de Oliveira. Marco Antônio Tavares (vice-presidente da FFMS) e o filho, Marcos Paulo Abdalla Tavares, estão na lista, assim como Rudson Bogarim Barbosa (funcionário da FFMS), Jamiro Rodrigues de Oliveira (ex-presidente do Clube Misto de Três Lagoas) e Marco Antônio de Araújo (da Invictus Sports).

O advogado de Cezário, André Borges, informou ao site Campo Grande News, que comentará o conteúdo da denúncia apenas após a notificação formal de seu cliente. No momento, a principal preocupação é com a saúde do presidente afastado da FFMS, que passa por um momento crítico tanto em termos de saúde quanto legais.

