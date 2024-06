Sol predomina em MS com temperaturas elevadas e baixa umidade do ar

Nesta quinta-feira (6), Mato Grosso do Sul terá tempo estável e ensolarado, com as temperaturas atingindo picos elevados. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura pode chegar aos 33ºC, enquanto a umidade relativa do ar deve atingir índices baixos, representando um risco à saúde.

Com o clima quente e seco, a orientação dos especialistas é clara: é essencial ingerir bastante líquido ao longo do dia e evitar desgaste físico nos momentos mais quentes. Essas medidas ajudam a minimizar os efeitos adversos da baixa umidade e do calor intenso.

Em Campo Grande, o céu permanece claro, registrando 19ºC nas primeiras horas do dia. A previsão para esta quinta-feira indica uma temperatura máxima de 28ºC.

Na região pantaneira, conhecida por registrar temperaturas mais altas, não será exceção. Corumbá deve registrar uma máxima de 33ºC, Porto Murtinho 32ºC, e Aquidauana e Coxim 31ºC.

No sul do Estado, as temperaturas serão mais amenas. Ponta Porã não deve passar dos 26ºC e Dourados terá uma máxima de 28ºC.

Outras localidades também terão temperaturas elevadas, como Naviraí com 27ºC, Nova Alvorada do Sul, Costa Rica e São Gabriel do Oeste com 28ºC. Três Lagoas, Maracaju, Ivinhema, Nova Andradina e Bonito terão máximas de 29ºC, enquanto Sidrolândia deve atingir os 30ºC.

Com o sol predominando e temperaturas elevadas, é importante que a população de Mato Grosso do Sul siga as recomendações para evitar problemas de saúde relacionados ao calor e à baixa umidade do ar.

Com informações do Cemtec e Inmet

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram