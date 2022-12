Policiais apreendem caminhonetes após perseguição com troca de tiros

Uma perseguição policial terminou com tiros e três veículos apreendidos, na noite de ontem (15), na MS-228, no Distrito de Nhecolândia, região do pantanal sul-mato-grossense. Os condutores dos veículos apreendidos não foram localizados.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 19h, os agentes receberam uma denúncia sobre três caminhonetes com registro de roubo, seguiam em alta velocidade pela rodovia. Diante dos dados, os policiais montaram dois bloqueios para localizar os automóveis citados, que teriam atravessado o rio com apoio de uma balsa.

Os condutores, ao avistar as viaturas da PRF, furaram o bloqueio policial e jogaram um dos veículos contra os agentes. Houve perseguição policial e disparos de arma de fogo em um dos pneus das caminhonetes que seguiam em alta velocidade na MS-228.

Em acompanhamento tático, uma das caminhonetes, de modelo Hilux, teve um dos pneus perfurados. O condutor abandonou o veículo e os ocupantes fugiram sentido por uma mata. Ainda conforme informações da polícia, foram 14 tiros disparados. A caminhonete, que também seguia em fuga pela rodovia, com uma motocicleta na carroceria, foi abandonada perto do Porto da manga. Segundo a PRF, a moto havia caído na curva, antes do abandono.

Em diligências pela rodovia, policiais realizaram buscas na tentativa de encontrar os envolvidos e o terceiro veículo, de modelo Ford/Ranger, de cor preta, mas sem sucesso na localização.

Ainda conforme o registro, não havia vestígios dos ocupantes feridos durante os tiros. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado pelos agentes da PRF.

