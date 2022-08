Prêmio “Cidadão Nota 10” homenageia personalidades que contribuem para o avanço de Campo Grande

Em celebração aos 123 anos de Campo Grande, comemorado no dia 26 de agosto, o prêmio: “Cidadão Nota 10” concedido pela apresentadora Marinalva Pereira em parceria com o Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, homenageou 66 personalidades que contribuem para o avanço do Estado em diferentes esferas.

Marinalva Pereira destaca que o prêmio existe há 14 anos e busca prestar reconhecimento a serviços desenvolvidos em diferentes áreas. A premiação consiste em uma medalha de honra e um diploma de “Cidadão Nota 10”.

“O prêmio que acontece no mês do aniversário de Campo Grande, buscamos homenagear diferentes personalidades como jornalistas, empresários, professores, formadores de opinião e sempre pedimos a opinião pública para escolher os homenageados”, explica.

Jailson José Vieira empresário e dono da Dunil da 7 foi o primeiro a receber a premiação. “É uma honra ser homenageado mais uma vez com nesse prêmio tradicional, e estou aqui representando a Dunil que já têm 48 anos e a gente recebe esse prêmio com muito carinho”, disse.

Ao longo do dia mais de 60 pessoas serão homenageadas, entre eles estão a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes (Patriota), governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), o presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), Paulo Corrêa, ativista Romilda Pizani, presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) Adelaido Vila e Rudi Fiorese titular da Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos).

Superintendente da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Luiz Alexandre Gomes também foi premiado e ressaltou a alegria em estar entre os homenageados.

“Agradeço a Deus, os policiais e colaboradores por esse prêmio. Isso só mostra a qualidade do trabalho da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul. Essa é nossa missão, trabalhar para a sociedade”, disse.

Para o secretário da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano), Luís Eduardo Costa, a premiação é um meio de reconhecer os trabalhos prestados a população de Campo Grande.

“Ser homenageado nos motiva a fazer mais por Campo Grande, isso mostra que estamos no caminho certo, toda homenagem é para congregar as pessoas que fazem alguma coisa pela cidade”, destacou.

Confira a lista completa dos homenageados:

Abílio Fernandes Martins, Adelaido Vila, Ademar Vieira Junior, Adriane Lopes, André Lacerda, Angela Shafer, Annai Bernardes de Souza, Arilson Pedro Aranda, Beatriz Branco de Araújo, Berenice Maria Jacob Domingues, Beto Pereira, Braulio Augusto Bernardes de Souza, Carlos Augusto Borges, Carlos Bernardo, Cauê Saraiva de Aquino Barutti, Chang Fan, Daniel Iachel Pasqualotto, Dirce Maria Bernardes, Edgar Zanin Junior, Edilce Inês Mesnerovicz, Elcio Garcia Terra, Émerson Carlos de Souza, Enzo Carlos de Oliveira Amad, Erica carla Rodrigues, Evander Vendramini, Fábio Edir dos Santos Costa, Felipe Orro, Fernando de Araújo Campos, Francisco Gonçalves, Governador Reinaldo Azambuja, Hélio Gomes dos Santos,IDEU VILELA RODRIGUES , Inês Conceição, Isabela Romanini, Jailson José Vieira Netto, João Jackson Duarte, João Pedro Haufes, Juari Lopes Pinto , Juliana Aranda, Lúcio Flávio Sunakozawa, Luís Eduardo Costa, Luiz Alexandre Gomes Silva, Márcio de Araújo Pereira, Márcio Modesto, Nicomedes Silva Filho , Nilza Gonçalves, Noêmia Frazão, Otávio Figuero, Pastor Mauro Ortiz, Paulo Corrêa, Pedro Gueiros, Pedro Henrique Bernardes de Souza, Renato Adler, Romilda Pizani, Rosana Anunciação, Rudi Fioreze, Samir Tannus, Samira Daige, Sérgio Gonçalves, Silmara Cher trindade Félix matiazo, Silvia Moura, Silvio Groto, Urandir Fernandes de Oliveira, Valério Azambuja , Walter de Almeida Pereira, Wellington Kester.

Jailson José Vieira Cidadão Nota 10 WhatsApp Image 2022-08-19 at 12.41.32 WhatsApp Image 2022-08-19 at 12.41.16

